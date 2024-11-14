Анатолий Шарий: В Германии решили запретить оппонентов власти

В Бундестаг внесено подписанное 112 депутатами ходатайство о запрете партии «Альтернатива для Германии», авторы инициативы из окружения оппозиционного Христианско-демократического союза (ХДС) надеются на спешное решение по данному вопросу до следующих парламентских выборов, сообщает телеканал ZDF.