Анатолий Шарий: В Германии решили запретить оппонентов власти

В Бундестаг внесено подписанное 112 депутатами ходатайство о запрете партии «Альтернатива для Германии», авторы инициативы из окружения оппозиционного Христианско-демократического союза (ХДС) надеются на спешное решение по данному вопросу до следующих парламентских выборов, сообщает телеканал ZDF.
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