Врач Елена Костькина предупреждает, что массаж и спа-процедуры на курортах Азии могут привести к серьёзным травмам.
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