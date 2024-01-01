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Врач рассказал, как снять похмелье

Врач рассказал, как снять похмелье

Преподаватель кафедры фундаментальных медицинских дисциплин медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов назвал россиянам несколько способов, как снять похмелье, пишут "Известия".

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