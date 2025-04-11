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Задержаны 18 участников группы: вымогали более 2,5 млн рублей у бизнесменов

Задержаны 18 участников группы: вымогали более 2,5 млн рублей у бизнесменов

В Находке задержаны 18 членов преступной группы, вымогавших более 2,5 млн рублей у местных бизнесменов.

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