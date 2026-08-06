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В Твери обновили отделение гнойной хирургии

В Твери обновили отделение гнойной хирургии

В тверской больнице скорой помощи обновили отделение гнойной хирургии. В Клинической больнице скорой медицинской помощи завершился текущий ремонт — работы выполнены за счёт собственных средств медучреждения.

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