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Минобороны РФ рассказало о подвигах военнослужащих ВС РФ в зоне спецоперации

Минобороны РФ рассказало о подвигах военнослужащих ВС РФ в зоне спецоперации

Министерство обороны России 13 сентября сообщило о новых подвигах военнослужащих Вооруженных сил (ВС) РФ, рискующих своей жизнью ради успешного выполнения боевых задач в ходе специальной военной операции.

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