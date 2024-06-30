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Царьград

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Генерал Татьяна Шевцова: После слухов об отставке пришло подтверждение, а теперь инсайдеры говорят о побеге

Генерал Татьяна Шевцова: После слухов об отставке пришло подтверждение, а теперь инсайдеры говорят о побеге

Татьяна Шевцова занимала должность заместителя министра обороны России, отвечая в команде Шойгу за финансы.

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Комментарии
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warig Рыжаков
Я думаю , проверят и ее. Но не надо хаять без доказательств. На мой взгляд достойная женщина . А звание соответствует должности.
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10 час.
ЮЮ
Юлия Юлия
НАЙТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ,!
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8 час.
LD
Leon Dan
Что значит побег? При нашей-то системе контроля? Впрочем, если только кто-то высокий разрешит. Как с Ходором и рыжим. Лишить звания, наград и в Лефортово до выяснения. И намекнуть на конфискацию.
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5 час.

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