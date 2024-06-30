Генерал Татьяна Шевцова: После слухов об отставке пришло подтверждение, а теперь инсайдеры говорят о побеге

Я думаю , проверят и ее. Но не надо хаять без доказательств. На мой взгляд достойная женщина . А звание соответствует должности.

LD

Leon Dan

Что значит побег? При нашей-то системе контроля? Впрочем, если только кто-то высокий разрешит. Как с Ходором и рыжим. Лишить звания, наград и в Лефортово до выяснения. И намекнуть на конфискацию.