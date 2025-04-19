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Киргизия выдвигает России ультиматум: нелегалы и бани «только для киргизов» должны быть неприкосновенными в Москве

Киргизия выдвигает России ультиматум: нелегалы и бани «только для киргизов» должны быть неприкосновенными в Москве

БлокнотРУ Усиливается банный скандал между Россией и Киргизией. Бишкек возмутился тем, что московский ОМОН «накрыл» нелегальную киргизскую баню «для своих».

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Комментарии
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ИП
Иван Петров
Эту Алену Аршинову и иже с ней типа затуллиных, заинтересованных защитников мигрантов, гнать поганой метлой из нашей Думы в Таджикистан и Киргизию, пусть там организовывают бани.
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1 час.
владимир
Сначала пусть киргизы выплатят долги, которые РФ выплачивала за них в 90-2000 года,  а потом уж опившись кумыса и водо-спиртового раствора по Менделееву открывают свой рот!
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35 мин.
Александр Петров
Выслать всех по известному адресу...! Гражданство давать только тем кто именно редкий специалист, ученый или защищает интересы внутри и снаружи Страны!
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22 мин.
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