Киргизия выдвигает России ультиматум: нелегалы и бани «только для киргизов» должны быть неприкосновенными в Москве

ИП Иван Петров Эту Алену Аршинову и иже с ней типа затуллиных, заинтересованных защитников мигрантов, гнать поганой метлой из нашей Думы в Таджикистан и Киргизию, пусть там организовывают бани.

владимир Сначала пусть киргизы выплатят долги, которые РФ выплачивала за них в 90-2000 года, а потом уж опившись кумыса и водо-спиртового раствора по Менделееву открывают свой рот!