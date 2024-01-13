Как справиться с резкими перепадами температур, рассказал врач Горенков

Резкие перепады температур и давления могут негативно сказаться на здоровье человека, считает доктор медицинских наук, главный внештатный специалист Минздрава Московской области по общей врачебной практике (семейной медицине) Роман Горенков.
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