Путин: Россия готова увеличить квоту на обучение студентов из Монголии

Россия готова увеличить квоту на обучение студентов из Монголии. На это указал президент Владимир Путин на встрече с монгольским коллегой Ухнаагийном Хурэлсухом в рамках саммита ШОС в Астане, сообщило РИА «Новости».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии