Figaro: Провалы ВСУ на фронте заставляют Запад задумываться о переговорах

Постоянные провалы киевского режима на линии боевого соприкосновения и очередные успехи ВС РФ на донбасском участке убеждают западные державы в том, что они должны завершить противостояние при помощи дипломатии.
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