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Иркутск Сегодня

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Один человек погиб и 39 получили травмы в ДТП в Иркутской области за одну неделю

Госавтоинспекция Иркутской области опубликовала традиционный еженедельный обзор ДТП за неделю. С 3 по 9 февраля 2025 года в регионе произошло 25 аварий на дорогах, в которых были погибшие или травмированные.

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