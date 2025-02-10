Один человек погиб и 39 получили травмы в ДТП в Иркутской области за одну неделю

Госавтоинспекция Иркутской области опубликовала традиционный еженедельный обзор ДТП за неделю. С 3 по 9 февраля 2025 года в регионе произошло 25 аварий на дорогах, в которых были погибшие или травмированные.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии