Пуск метановой ракеты-носителя «Амур-СПГ» запланировали на 2028-2030 годы

Пуск перспективной метановой ракеты-носителя «Амур-СПГ» с возвращаемой ступенью может состояться в 2028-2030 годах, рассказал 28 июля заместитель генерального директора Ракетно-космического центра (РКЦ) «Прогресс» по развитию Даниил Субботин.