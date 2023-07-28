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Пуск метановой ракеты-носителя «Амур-СПГ» запланировали на 2028-2030 годы

Пуск метановой ракеты-носителя «Амур-СПГ» запланировали на 2028-2030 годы

Пуск перспективной метановой ракеты-носителя «Амур-СПГ» с возвращаемой ступенью может состояться в 2028-2030 годах, рассказал 28 июля заместитель генерального директора Ракетно-космического центра (РКЦ) «Прогресс» по развитию Даниил Субботин.

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