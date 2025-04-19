"Российская газета", "Роскосмос" провели акцию "Выше звезд — только Память"

«Российская газета», «Роскосмос» и Поисковое движение России провели совместную мемориальную акцию «Выше звезд — только Память», в которой приняли участие поисковики, историки, педагоги, студенты и волонтеры из разных регионов России и зарубежья.
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