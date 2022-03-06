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На Серовском тракте произошло смертельное ДТП

Накануне вечером на 124 километре трассы Екатеринбург – Нижний Тагил – Серов произошло ДТП. По предварительной информации, женщина-водитель автомобиля «Хонда Фит» не справилась с управлением, выехала на встречку и столкнулась с «Ниссан Альмера».

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