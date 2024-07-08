Муж отказался сдавать свою мать с деменцией в дом престарелых, повесив на меня все заботы

Элина Морозова Ну вот. За что боролся? Сдал сам маму в дом престарелых. Сам смирился? Ну и без семьи остался.

Майя Maja По моему он так и не понял этого. Пойме только тогда, когда бывшая начнет строить личную жизнь без него.