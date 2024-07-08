Я считаю, что дети, конечно же, должны поддерживать родителей, когда те становятся не в состоянии справиться с элементарными вещами сами.
Муж отказался сдавать свою мать с деменцией в дом престарелых, повесив на меня все заботы
Комментарии
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Элина Морозова
Ну вот. За что боролся? Сдал сам маму в дом престарелых. Сам смирился? Ну и без семьи остался.
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18 час.
Майя Maja
По моему он так и не понял этого. Пойме только тогда, когда бывшая начнет строить личную жизнь без него.
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18 час.
Элина Морозова
Ну это уже его проблемы. Меня больше другое впечатлило. Он так настойчиво требовал от нее "смириться", а сам почему то не "смирился" и сдал таки мать в богадельню.
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6 час.
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