ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И...
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ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

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Муж отказался сдавать свою мать с деменцией в дом престарелых, повесив на меня все заботы

Муж отказался сдавать свою мать с деменцией в дом престарелых, повесив на меня все заботы

Я считаю, что дети, конечно же, должны поддерживать родителей, когда те становятся не в состоянии справиться с элементарными вещами сами.

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Комментарии
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Элина Морозова
Ну вот. За что боролся?  Сдал сам  маму в дом престарелых.   Сам смирился?  Ну и  без семьи остался.
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18 час.
Майя Maja
По моему он так и не понял этого. Пойме только тогда, когда бывшая начнет строить личную жизнь без него.
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18 час.
Элина Морозова
Ну это уже  его проблемы.  Меня больше другое впечатлило. Он так  настойчиво  требовал  от нее &quot;смириться&quot;, а сам почему то не &quot;смирился&quot;  и сдал таки мать  в богадельню.
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6 час.

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