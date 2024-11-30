«Изучили опыт Израиля»: Греция намерена использовать вертолёты Apache для «охоты» за беспилотниками Афины намерены использовать опыт зарубежных армий для внесения изменений в военную тактику и стратегию.
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«Изучили опыт Израиля»: Греция намерена использовать вертолёты Apache для «охоты» за беспилотниками Афины намерены использовать опыт зарубежных армий для внесения изменений в военную тактику и стратегию.
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