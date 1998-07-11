11 июля 1998 года в Москве состоялось торжественное открытие Всемирных юношеских игр. 15 апреля 1997 года в Лозанне президент Международного олимпийского комитета Хуан Антонио Самаранч, мэр Москвы Ю.
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11 июля 1998 года в Москве состоялось торжественное открытие Всемирных юношеских игр. 15 апреля 1997 года в Лозанне президент Международного олимпийского комитета Хуан Антонио Самаранч, мэр Москвы Ю.
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