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Екатеринбург и мир

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11 июля 1998 года в Москве состоялось торжественное открытие Всемирных юношеских

11 июля 1998 года в Москве состоялось торжественное открытие Всемирных юношеских игр. 15 апреля 1997 года в Лозанне президент Международного олимпийского комитета Хуан Антонио Самаранч, мэр Москвы Ю.

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