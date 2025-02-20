В Израиле не исключили, что Зеленский завершит карьеру «президента» в Гуантанамо

На Украине пока не осознают в необходимой степени, что заявления президента США Дональда Трампа о том, что Киев не в состоянии пояснить, на что и куда израсходована многомиллиардная помощь США, носят отнюдь не шуточный, а фатальный для него характер.
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