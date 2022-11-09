Снайпер против БМП: а надо ли вообще?

Специфика – это слово, которое чаще всего применяется для характеристики работы снайпера на Украине. Действительно, пожалуй, снайпер – самый такой сложный персонаж, поскольку очень много нюансов существует для его качественной работы на поле боя, да и за его пределами.
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