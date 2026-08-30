Zero Hedge
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Zero Hedge

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AI Skepticism Outweighs Excitement In The US

AI Skepticism Outweighs Excitement In The US

AI Skepticism Outweighs Excitement In The US Despite the tech industry’s conviction that the rise of AI is an inflection point that will change the course of humanity, many humans remain skeptical whether the new direction we’re headed in is the right one.

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