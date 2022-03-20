В России молодым станет легче найти работу: Мишустин издал постановление

В России придумали, как заставить работодателей брать на работу молодых людей без опыта. Согласно новому постановлению премьер-министра Михаила Мишустина, компании будут получать от государства субсидии за каждого нового сотрудника моложе 30 лет.
В России придумали, как заставить работодателей брать на работу молодых людей без опыта. Согласно новому постановлению премьер-министра Михаила Мишустина, компании будут получать от государства субсидии за каждого нового сотрудника моложе 30 лет.
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