Медики и жители Сызрани поблагодарили полицейских за помощь

На оперативном совещании при главном враче Сызранской ЦГРБ медики выразили слова признательности и вручили благодарственные письма инспекторам отдельной роты ДПС ГИБДД МУ МВД России «Сызранское» лейтенантам полиции Аязу Пашаеву и Гусейну Мамедову за помощь и неравнодушие.