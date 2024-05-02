Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Жителя Приморья задержали за шпионаж в интересах ГУР МО Украины

Жителя Приморья задержали за шпионаж в интересах ГУР МО Украины

Сотрудники Федеральной службы безопасности РФ задержали жителя Приморского края, причастного к совершению государственной измены в форме шпионажа в интересах Главного управления разведки Министерства обороны Украины (ГУР МОУ).

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