Путин прокомментировал ответные удары России по целям на Украине

Россия наносит ответные удары по Украине в ответ на атаки по гражданским объектам на территории страны, чтобы «неповадно было нам вредить».
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