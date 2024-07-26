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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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Про интересную роль Зеленского в очищении России

Про интересную роль Зеленского в очищении России

События в мире за последние два часа по версии хохлов 1) 100500 Битва за Крым, русские в панике 2) Белгород и Ростов восстал, призвали прекратить СВО 3) Украина хочет мира 4) Снова битва за Крым и чут чут выспрашивания мира 5) Революция в России, люди озверели 6) Москва пылает, повсюду взрывы.

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Комментарии
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И
Искандер
Не стоит спорить, кто более паскуден: Зеля для Украины или ЕБН для России. Оба - мрази. Не стоит считать хохлов какими-то особенными идиотами. Расеянское быдло радостно пёрло за ЕБНовой шайкой валить своё государство не хуже хохлов. Что до &quot;очищения России&quot;, то главное даже не в скорости, а в НЕОБРАТИМОСТИ процесса. Чтобы НИ ОДНА МРАЗЬ ни при каких обстоятельствах вернуться-присосаться к России. Имхо.
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7 час.
Юрий Золотарев
Сэмэну Слепакову: «Юмор» в носорожьей шкуре… Всех до-стал уже давно Этот пучеглазый дурень, Лопоухое го-но. 6.05.24
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7 час.
vagas Karlito
Ну вот наконец вывели формулу креативного класса! Давно народ об этом говорил его как бы не слышали! Но теперь стало очевидным , что у кого то глазоньки открылись и понеслось !)) Оказалось , что популярность  это дутая слагающая! ) Оказалось что авторитетом она быть не может! А борьбу со скукой совместить с лапшой на уши  сложно стало!))
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1 час.

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