Про интересную роль Зеленского в очищении России

Не стоит спорить, кто более паскуден: Зеля для Украины или ЕБН для России. Оба - мрази. Не стоит считать хохлов какими-то особенными идиотами. Расеянское быдло радостно пёрло за ЕБНовой шайкой валить своё государство не хуже хохлов. Что до "очищения России", то главное даже не в скорости, а в НЕОБРАТИМОСТИ процесса. Чтобы НИ ОДНА МРАЗЬ ни при каких обстоятельствах вернуться-присосаться к России. Имхо.

vagas Karlito

Ну вот наконец вывели формулу креативного класса! Давно народ об этом говорил его как бы не слышали! Но теперь стало очевидным , что у кого то глазоньки открылись и понеслось !)) Оказалось , что популярность это дутая слагающая! ) Оказалось что авторитетом она быть не может! А борьбу со скукой совместить с лапшой на уши сложно стало!))