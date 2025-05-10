Принц Гарри попал в объектив дверного звонка в районе Фулхэм в Лондоне. Он пытался найти дом своего друга, но три раза ошибся с […] The post Принц Гарри трижды ошибся, когда искал адрес своего друга first appeared on LentaMsk.
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