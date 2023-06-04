Рогов: бои на Запорожском направлении продолжались более восьми часов

Свыше восьми часов длились боестолкновения в районе Времевского выступа Запорожской области. Об этом сообщил глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
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