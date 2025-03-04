Древнегреческая надгробная плита появилась из-под земли после прошедшего в Ливане шторма

Управление древностей Ливии официально подтвердило, что древний артефакт, обнаруженный после шторма «Даниэль» в городе Шахат, представляет собой греческое надгробие из известняка, расположенное в северной части кладбища.
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