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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Депутат Ревенко об Олимпиадах: «Мы можем рассчитывать на полноценное участие через 8 лет. Перед нами стоит задача серьезной подготовки к Играм-2032»

8 мая в Госдуме РФ проходит заседание комитета по физической культуре и спорту. «Перед нами стоит важная стратегическая задача, перспективы участия сейчас в Олимпиаде на нуле, 2028 год под вопросом.

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