У пожилого южноуральца отказали ноги на занесенной снегом тропе по пути на дачу Челябинск, Февраль 15 (Новый День, Виктор Елисеев) – Пенсионер из Златоуста едва не замерз до смерти, отправившись пешком за овощами.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии