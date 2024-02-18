Vision Pro массово возвращают. Покупатели недовольны устройством

Первые пользователи возвращают гарнитуры Vision Pro от AppleЧерез несколько дней после долгожданного релиза гарнитуры Vision Pro от Apple, цена которой составляет 3500 долларов, пользователи стали возвращать ее, ссылаясь на различные проблемы, от физического дискомфорта до недостатков производительности.