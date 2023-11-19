Можно ли удалить ученика с урока за опоздание или хамство

Можно ли удалить школьника с урока, если он опоздал или хамит? На вопросы читателей «Парламентской газеты» в рамках совместной рубрике нашего издания и Российской академии образования отвечает руководитель Центра образовательного законодательства и проблем правоприменения РАО Наталья Бондаренко.
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