Болезнь вызвала смертельные осложнения у 970 человек. В 3657 инцидентах COVID-19 не был основной причиной трагедии и не оказал сильного влияния на появление осложнений, которые привели к смерти пациента.
Популярные статьи
- Поклонская заявила, что не забудет тех, кто превратил Украину «в руину»
- Экономист рассказал о последствиях краха Украины для России
- AVA (Молдавия): «Внезапная претензия Кремля по поводу 700 миллионов долларов очень похожа на сумму всех активов „Молдовагаз", которая как раз составляет порядка 700 миллионов долларов»
Свежие комментарии