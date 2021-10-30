Мировое обозрение

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Больше 34 тысяч человек в России стали жертвами COVID-19 за сентябрь

Больше 34 тысяч человек в России стали жертвами COVID-19 за сентябрь

Болезнь вызвала смертельные осложнения у 970 человек. В 3657 инцидентах COVID-19 не был основной причиной трагедии и не оказал сильного влияния на появление осложнений, которые привели к смерти пациента.

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