В районах Татарстана направят 773 млн рублей на ремонт дорог

Фото: © «Татар-информ» В восьми районах Татарстана – Нурлатском, Бавлинском, Бугульминском, Лениногорском, Азнакаевском, Сармановском, Ютазинском, Альметьевском – отремонтируют дороги на 773 млн рублей, следует из материалов нескольких тендеров на портале госзакупок.
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