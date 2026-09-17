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Владимирские новости

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Зампред комитета поддержал инициативность Молодёжной думы Владимирской области

Зампред комитета поддержал инициативность Молодёжной думы Владимирской области

В регионе пройдёт более 500 избирательных участков с участием 2500 наблюдателей в единый день голосования.

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