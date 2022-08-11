В Хабаровском крае сотрудники Госавтоинспекции провели для воспитанников детского дома спортивное мероприятие

В Хабаровском крае сотрудники Госавтоинспекции провели для воспитанников детского дома спортивное мероприятие

На площади перед входом в здание отдела ГИБДД МВД России по г. Комсомольску-на-Амуре состоялось традиционное спортивное мероприятие.

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