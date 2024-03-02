Albedo различит лица из космоса. Уникальные возможности для слежки

Спутниковый проект компании Albedo вызывает опасения по поводу конфиденциальности на фоне расширенных возможностей наблюденияСтартап Albedo готовится запустить к 2025 году спутник, способный получать с орбиты Земли изображения высокого разрешения с достаточной детализацией, чтобы распознавать людей по их лицам.