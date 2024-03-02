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Albedo различит лица из космоса. Уникальные возможности для слежки

Albedo различит лица из космоса. Уникальные возможности для слежки

Спутниковый проект компании Albedo вызывает опасения по поводу конфиденциальности на фоне расширенных возможностей наблюденияСтартап Albedo готовится запустить к 2025 году спутник, способный получать с орбиты Земли изображения высокого разрешения с достаточной детализацией, чтобы распознавать людей по их лицам.

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