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Новоаннинский сегодня 🇷🇺NOVO_TODAY

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Сегодня свой день рождения отмечает замечательный человек, начальник

Сегодня свой день рождения отмечает замечательный человек, начальник Новоаннинского почтамта Горемыкина Татьяна Юрьевна! Огромную корзину пожеланий Вам дарим щедро в этот день, А в ней любовь и тысяча мечтаний, Поездки, острова и пальмы тень, В ней целый шкаф прекраснейших нарядов, Сверкание брильянтов, мягкость шуб И яркие лучи влюбленных взглядов, И жар признаний, что слетают с губ, В ней звездопады, радуги и лето, Январский снег и майские цветы, Вы — лучшая, Вы заслужили это! Пусть в день рожденья сбудутся мечты!🎈🎈🎈🎈🎈 Коллектив Новоаннинского почтамта.

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