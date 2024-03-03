Германия высказалась о передаче Украине ракет Taurus

Министр обороны Германии Борис Писториус высказался о передаче Украине ракет Taurus. Глава ведомства прокомментировал обсуждение высокопоставленными немецкими офицерами планов по ударам ракетами Taurus по Крымскому мосту.
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