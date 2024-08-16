Пять БПЛА сбили над Черным морем, у Крыма уничтожили два катера

В течение прошедшей ночи с 15 на 16 августа при попытке киевского режима совершить террористическую атаку по объектам в России дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили пять БПЛА самолетного типа над акваторией Черного моря.
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