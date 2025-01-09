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Простой вопрос на Reddit вызвал у народа шквал остроумия

Простой вопрос на Reddit вызвал у народа шквал остроумия

Мы перевели на русский лучшие ответы про кота в компьютере, изо всех сил сражаясь с каламбурами. фото: Reddit Котализатор Блок кошачьего питания Кисковый накопитель ЦПУ — Центральное Пушистое Устройство Муропроцессор Мягкий диск ПК — Персональный Кот КОТ — Контроллер Оптимальной Температуры Котэ памяти Котод От себя бы мы добавили: блюститель закона Мура.

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