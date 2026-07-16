НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Товарищеские матчи. Махачкалинское «Динамо» сыграет с петербуржским, «Ахмат» против «Аджмана»

Клубы РПЛ проводят товарищеские матчи перед стартом сезона. Товарищеские матчи «Динамо» Махачкала – «Динамо» Санкт-Петербург – 17:00 «Ахмат» – «Аджман» (ОАЭ) – 19:00 ПРИМЕЧАНИЕ : время начала матчей – московское.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии