Товарищеские матчи. Махачкалинское «Динамо» сыграет с петербуржским, «Ахмат» против «Аджмана»

Клубы РПЛ проводят товарищеские матчи перед стартом сезона. Товарищеские матчи «Динамо» Махачкала – «Динамо» Санкт-Петербург – 17:00 «Ахмат» – «Аджман» (ОАЭ) – 19:00 ПРИМЕЧАНИЕ : время начала матчей – московское.
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