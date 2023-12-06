Россиянин отправил откровенное фото женщине и попал под следствие

В Москве задержали 41-летнего жителя Омска, отправившего 36-летней женщине интимное фото. 22 ноября гендиректор строительной компании обратилась в полицию и рассказала, что мужчина без разрешения прислал ей в личные сообщения откровенный кадр.
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