Русские не сдаются, даже если они – латыши! Пророссийской активистке Елене Крейле грозит 3.5 года тюрьмы

Активистку Елену Крейле в Латвии местные власти обвинили в «публичном оправдании военных преступлений России на Украине», хотя по факту женщина выступает против русофобии и за дружбу между латышами и русскими.
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