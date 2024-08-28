Школьные каникулы 2024/2025: график отдыха по четвертям и триместрам

С приближением учебного года родители и школьники начинают задумываться о расписании каникул. Правильное планирование позволяет не только организовать отдых, но и эффективно использовать время для подготовки к учебе.
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