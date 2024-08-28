Detki.Guru
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Detki.Guru

65 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ирина Быкова
    Если бы молодость знала, Если бы старость могла.Четыре неудачных ...
  • Lana_Borei Иванова
    Ребёнка воспитывают пока он лежит поперёк лавки, если вдоль - то уже поздно воспитывать. Как они умудрились испортить...Грозится утопить ...
  • Маша Глага
    Жаль детокВсе только по ски...

Школьные каникулы 2024/2025: график отдыха по четвертям и триместрам

Школьные каникулы 2024/2025: график отдыха по четвертям и триместрам

С приближением учебного года родители и школьники начинают задумываться о расписании каникул. Правильное планирование позволяет не только организовать отдых, но и эффективно использовать время для подготовки к учебе.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх