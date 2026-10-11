В Рязанской области при исполнении служебного долга погиб пожарный

Руслан Волков родился в деревне Соколовка Рязанской области 3 сентября 1971 года. С 29 июня 1993 по 28 февраля 2010 года Руслан Волков непрерывно проходил службу в ГУ МЧС России по Рязанской области.
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