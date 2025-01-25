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Царьград

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Одновременные пожары в ресторанах Краснодара: эвакуировано более 100 человек

Одновременные пожары в ресторанах Краснодара: эвакуировано более 100 человек

В центре Краснодара почти одновременно вспыхнули пожары в трёх ресторанах. Инциденты произошли на улицах Красная и Северная.

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