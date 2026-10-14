Безруков в роли черного мага: в прокат выходит готическая сказка "Чудо-Юдо"

Х/ф "Чудо-Юдо", реж. Серик Бейсеу, 2026 Отечественный кинопрокат пополнился действительно уникальной картиной, где страшное и смешное переплетены настолько филигранно, что даже главным героям российского кино внезапно стали к лицу роли злодеев.