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Нижегородская правда

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В День памяти Серафима Саровского регион отправил гумгруз в зону СВО

В День памяти Серафима Саровского регион отправил гумгруз в зону СВО

1 августа 2026 года, в День памяти преподобного Серафима Саровского, из села Дивеева Нижегородской области отправили гуманитарный груз с помощью участникам специальной военной операции и мирным жителям освобожденных территорий.

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