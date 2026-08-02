В День памяти Серафима Саровского регион отправил гумгруз в зону СВО

1 августа 2026 года, в День памяти преподобного Серафима Саровского, из села Дивеева Нижегородской области отправили гуманитарный груз с помощью участникам специальной военной операции и мирным жителям освобожденных территорий.
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